1 puan da fena değil
Kazanabilecek bir oyun oynadıklarını ama yeterli olmadığını belirten bordo-mavili çalıştırıcı: 1 puanla ayrıldık. Yolumuza devam edeceğiz.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kazanacak oyunu oynamalarına rağmen bunun yeterli olmadığını söyledi. Çimşir, "Kazanmak istiyorduk, maçın belirli bir bölümünde kazanmak için iyi oynadık. Şut ve kenardan gelen toplara müdahale etme konusunda ilk yarı biraz sıkıntı yaşadık. Önde yaptığımız baskılarla Başakşehir'e sıkıntı yarattık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemek de önemli" diye konuştu.
RİSKE ETMEK İSTEMEDİK
Bordo-mavili çalıştırıcı "İlk yarıda skor avantajını yakalamamız gerekiyorduk. Sonuç itibariyle 1 puanla buradan ayrıldık. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Abdülkadir'in oyundan alınmasına da değinen Çimşir, "Abdülkadir Ömür'ün dizinde ağrı oldu. Daha fazla oynatıp riske etmek istemedik. Süreci takip etmek lazım. Bir iki gün sonra kontrollerin ardından gerekli açıklamayı yaparız" şeklinde konuştu.
ŞAMPİYONLUK KOREOGRAFİSİ
Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmanın seyircisiz oynanması nedeniyle önceki gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladılar. Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların yer aldığı koreografi de futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, "Şampiyonluk senindir gerisi hikayedir" vurgusu yapıldı.
POZİSYON PENALTI
Çimşir, Nwakaeme'nin ceza alanında çekilip düştüğü pozisyonla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Pozisyonu izledim, penaltı olduğunu düşünüyorum. Hem bu maç hem Gaziantep maçında verilmeyen penaltı var. Gaziantep maçında attığımız gol iptal oldu. Başakşehir maçında pozisyonu bile incelemediler, çabuk çabuk geçiştirdiler. Bu konuda yönetimin gayreti var, bir savaş veriyorlar" cevabını verdi.
STAT DEZENFEKTE EDİLDİ
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma öncesi koranavirüs tehlikesine karşı stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi.
3 İSİM SARIDA GEÇTİ
Trabzonspor'da 3 isim zorlu maça sarı kart cezası sınırında çıktı. Üçer sarı kartı olan Nwakaeme, Pereira ve Novak bir sıkıntı yaşamadan 90 dakikayı tamamladı ve gelecek haftaki Göztepe sınavında da forma giyme şansını sürdürdü. Ceza sınırındaki bir başka oyuncu Hosseini ise mücadeleyi kulübede bitirdi.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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