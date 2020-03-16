1 puan da fena değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, kazanacak oyunu oynamalarına rağmen bunun yeterli olmadığını söyledi. Çimşir, "Kazanmak istiyorduk, maçın belirli bir bölümünde kazanmak için iyi oynadık. Şut ve kenardan gelen toplara müdahale etme konusunda ilk yarı biraz sıkıntı yaşadık. Önde yaptığımız baskılarla Başakşehir'e sıkıntı yarattık. Kazanamıyorsanız, kaybetmemek de önemli" diye konuştu.

RİSKE ETMEK İSTEMEDİK

Bordo-mavili çalıştırıcı "İlk yarıda skor avantajını yakalamamız gerekiyorduk. Sonuç itibariyle 1 puanla buradan ayrıldık. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Abdülkadir'in oyundan alınmasına da değinen Çimşir, "Abdülkadir Ömür'ün dizinde ağrı oldu. Daha fazla oynatıp riske etmek istemedik. Süreci takip etmek lazım. Bir iki gün sonra kontrollerin ardından gerekli açıklamayı yaparız" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLUK KOREOGRAFİSİ

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmanın seyircisiz oynanması nedeniyle önceki gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladılar. Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların yer aldığı koreografi de futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, "Şampiyonluk senindir gerisi hikayedir" vurgusu yapıldı.

POZİSYON PENALTI

Çimşir, Nwakaeme'nin ceza alanında çekilip düştüğü pozisyonla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Pozisyonu izledim, penaltı olduğunu düşünüyorum. Hem bu maç hem Gaziantep maçında verilmeyen penaltı var. Gaziantep maçında attığımız gol iptal oldu. Başakşehir maçında pozisyonu bile incelemediler, çabuk çabuk geçiştirdiler. Bu konuda yönetimin gayreti var, bir savaş veriyorlar" cevabını verdi.

STAT DEZENFEKTE EDİLDİ

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma öncesi koranavirüs tehlikesine karşı stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi.

3 İSİM SARIDA GEÇTİ

Trabzonspor'da 3 isim zorlu maça sarı kart cezası sınırında çıktı. Üçer sarı kartı olan Nwakaeme, Pereira ve Novak bir sıkıntı yaşamadan 90 dakikayı tamamladı ve gelecek haftaki Göztepe sınavında da forma giyme şansını sürdürdü. Ceza sınırındaki bir başka oyuncu Hosseini ise mücadeleyi kulübede bitirdi.