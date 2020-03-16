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16 Mart 2020, Pazartesi
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Hep destek tam destek

Hep destek tam destek

Statta yer alamayan Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi 'ne akın etti. Öğle saatlerinde tesisler etrafında toplanmaya başlayan bordo-mavili futbolseverler, tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.

Tek sıra halinde yaklaşık 500 metrelik mesafede yol kenarında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarını stadyuma uğurladılar. Taraftarlar daha sonra takıma stadyuma kadar konvoylar oluşturup eşlik ettiler.

  1. 16.3.2020
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