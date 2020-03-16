Hep destek tam destek
Statta yer alamayan Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne akın etti. Öğle saatlerinde tesisler etrafında toplanmaya başlayan bordo-mavili futbolseverler, tezahüratlarla takımlarına destek verdiler.
Tek sıra halinde yaklaşık 500 metrelik mesafede yol kenarında toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarını stadyuma uğurladılar. Taraftarlar daha sonra takıma stadyuma kadar konvoylar oluşturup eşlik ettiler.
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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