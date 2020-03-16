Fırsat kaçtı

Şampiyonluk için mücadele eden Trabzonspor ile Medipol Başakşehir mücadelesinden bir galip çıkmadı. Koronavirüs tehlikesi sebebiyle seyircisiz oynanan maçta bordo-mavililer daha baskın taraftı. Başakşehir bekleyerek kontrataklarla hücum etmeye çalıştı. Trabzonspor ise özellikle Anthony Nwakaeme ile pozisyonlar bulmaya çalıştı. Ancak dersine iyi çalışan Okan Buruk o kanadı hiç boşaltmadı.



SON 5 MAÇTA 3. BERABERLİK

Kazanan tarafın 3 puan farkla lider olacağı maçta Başakşehir, Demba Ba ile 1-0 öne geçti. Martin Skrtel'in kendi kalesine yolladığı topla maç 1-1 tamamlandı. Trabzonspor sahasında kazanarak rakibiyle hem puan farkını 3'e çıkarmak hem de ikili averajı eline geçirmeyi planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Trabzonspor bu skorla 5 maçta 3. kez berabere kaldı.

Yunus Emre SEL