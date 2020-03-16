Fırsat kaçtı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Mart 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Fırsat kaçtı

Fırsat kaçtı

Fırsat kaçtı

evinde puan puana olduğu ekibini elinden kaçırdı. Yenik duruma düşmesine rağmen eşitliği buldu. Zafer için bastırsa da 3 puan gelmedi.

Şampiyonluk için mücadele eden ile Medipol mücadelesinden bir galip çıkmadı. Koronavirüs tehlikesi sebebiyle seyircisiz oynanan maçta bordo-mavililer daha baskın taraftı. Başakşehir bekleyerek kontrataklarla hücum etmeye çalıştı. Trabzonspor ise özellikle Anthony Nwakaeme ile pozisyonlar bulmaya çalıştı. Ancak dersine iyi çalışan o kanadı hiç boşaltmadı.

SON 5 MAÇTA 3. BERABERLİK
Kazanan tarafın 3 puan farkla lider olacağı maçta Başakşehir, ile 1-0 öne geçti. 'in kendi kalesine yolladığı topla maç 1-1 tamamlandı. Trabzonspor sahasında kazanarak rakibiyle hem puan farkını 3'e çıkarmak hem de ikili averajı eline geçirmeyi planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Trabzonspor bu skorla 5 maçta 3. kez berabere kaldı.
Yunus Emre

  1. 16.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırsat kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN