Fırsat kaçtı
Trabzonspor evinde puan puana olduğu İstanbul ekibini elinden kaçırdı. Yenik duruma düşmesine rağmen eşitliği buldu. Zafer için bastırsa da 3 puan gelmedi.
Şampiyonluk için mücadele eden Trabzonspor ile Medipol Başakşehir mücadelesinden bir galip çıkmadı. Koronavirüs tehlikesi sebebiyle seyircisiz oynanan maçta bordo-mavililer daha baskın taraftı. Başakşehir bekleyerek kontrataklarla hücum etmeye çalıştı. Trabzonspor ise özellikle Anthony Nwakaeme ile pozisyonlar bulmaya çalıştı. Ancak dersine iyi çalışan Okan Buruk o kanadı hiç boşaltmadı.
SON 5 MAÇTA 3. BERABERLİK
Kazanan tarafın 3 puan farkla lider olacağı maçta Başakşehir, Demba Ba ile 1-0 öne geçti. Martin Skrtel'in kendi kalesine yolladığı topla maç 1-1 tamamlandı. Trabzonspor sahasında kazanarak rakibiyle hem puan farkını 3'e çıkarmak hem de ikili averajı eline geçirmeyi planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Trabzonspor bu skorla 5 maçta 3. kez berabere kaldı.
Yunus Emre SEL
- 16.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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