Fenerbahçe'ye ilk mesaj Trabzonspor’dan

Fenerbahçe Beko'ya her kesimden 'geçmiş olsun' mesajı yağdı. Trabzonspor resmi sitesinden, "Sevgili Fenerbahçe ailesi" başlığıyla yaptığı açıklamada en yakın zamanda iyi haberleri beklediğini duyurdu. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve diğer kulüplerin yanı sıra TBF de 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona da, "#Birlikte yeneceğiz, yanındayız Fenerbahçe!" mesajı gönderdi.