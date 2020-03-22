Fenerbahçe'ye ilk mesaj Trabzonspor’dan - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye ilk mesaj Trabzonspor’dan

'ye ilk mesaj ’dan

Fenerbahçe'ye ilk mesaj Trabzonspor’dan

Beko'ya her kesimden 'geçmiş olsun' mesajı yağdı. resmi sitesinden, "Sevgili Fenerbahçe ailesi" başlığıyla yaptığı açıklamada en yakın zamanda iyi haberleri beklediğini duyurdu.

Beko'ya her kesimden 'geçmiş olsun' mesajı yağdı. resmi sitesinden, "Sevgili Fenerbahçe ailesi" başlığıyla yaptığı açıklamada en yakın zamanda iyi haberleri beklediğini duyurdu. , , ve diğer kulüplerin yanı sıra TBF de 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden da, "#Birlikte yeneceğiz, yanındayız Fenerbahçe!" mesajı gönderdi.

  1. 22.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye ilk mesaj Trabzonspor’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN