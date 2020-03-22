Fenerbahçe'ye ilk mesaj Trabzonspor’dan
Fenerbahçe Beko'ya her kesimden 'geçmiş olsun' mesajı yağdı. Trabzonspor resmi sitesinden, "Sevgili Fenerbahçe ailesi" başlığıyla yaptığı açıklamada en yakın zamanda iyi haberleri beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe Beko'ya her kesimden 'geçmiş olsun' mesajı yağdı. Trabzonspor resmi sitesinden, "Sevgili Fenerbahçe ailesi" başlığıyla yaptığı açıklamada en yakın zamanda iyi haberleri beklediğini duyurdu. Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve diğer kulüplerin yanı sıra TBF de 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Barcelona da, "#Birlikte yeneceğiz, yanındayız Fenerbahçe!" mesajı gönderdi.
- 22.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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