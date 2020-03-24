Trabzonspor yenilgiyi unuttu
Karadeniz devi son olarak 16 Aralık 2019’da sahasında Denizlispor’a mağlup olmuştu. O tarihten bu yana Süper Lig’de çıktığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Süper Lig'e koronavirüs sebebiyle ara verildi. Bordo-mavililer, ligde en uzun yenilmezlik serisine sahip takım. Trabzonspor son olarak 16 Aralık 2019 tarihinde Şenol Güneş Stadı'nda Denizlispor'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Karadeniz temsilcisi o tarihten bu yana Süper Lig'de 11 karşılaşmaya çıktı. Hiç yenilgi tatmadı. Bu dönemde 8 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 mücadeleden beraberlikle çıktı. Bu müthiş serisiyle Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.
31 GOL ATTI, 11 YEDİ
Trabzonspor'un geride kalan 26 haftada averajı artı 31. Karadeniz temsilcisi 11 maç kaybetmediği süreçte rakip fileleri 31 defa sarstı. Kalesinde 11 gol gördü. Artı 31'lik averajının 20 gollük dilimi de Karadeniz Fırtınası'nın namağlup dönemine denk geliyor. Bordo-mavililerin ardından Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisi 10 maçla Galatasaray'a ait. Sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Bu iki ekibi Antalyaspor takip ediyor. Akdeniz ekibi 8 maçtır kaybetmiyor. 4 galibiyet, 4 beraberlikleri var.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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