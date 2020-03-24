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24 Mart 2020, Salı
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yenilgiyi unuttu

Trabzonspor yenilgiyi unuttu

devi son olarak 2019’da sahasında Denizlispor’a mağlup olmuştu. O tarihten bu yana ’de çıktığı 11 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Süper Lig'e koronavirüs sebebiyle ara verildi. Bordo-mavililer, ligde en uzun yenilmezlik serisine sahip takım. son olarak 2019 tarihinde Stadı'nda Denizlispor'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. temsilcisi o tarihten bu yana 'de 11 karşılaşmaya çıktı. Hiç yenilgi tatmadı. Bu dönemde 8 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 mücadeleden beraberlikle çıktı. Bu müthiş serisiyle Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

31 GOL ATTI, 11 YEDİ
Trabzonspor'un geride kalan 26 haftada averajı artı 31. Karadeniz temsilcisi 11 maç kaybetmediği süreçte rakip fileleri 31 defa sarstı. Kalesinde 11 gol gördü. Artı 31'lik averajının 20 gollük dilimi de Karadeniz Fırtınası'nın namağlup dönemine denk geliyor. Bordo-mavililerin ardından Süper Lig'de en uzun yenilmezlik serisi 10 maçla 'a ait. Sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Bu iki ekibi takip ediyor. ekibi 8 maçtır kaybetmiyor. 4 galibiyet, 4 beraberlikleri var.

  1. 24.3.2020
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