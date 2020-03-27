Messias baba oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Messias baba oldu

Messias baba oldu

Messias baba oldu

'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper 'ın erkek çocuğu oldu.

'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper 'ın erkek çocuğu oldu. Bordo- mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi: "Messias ve İuana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. 'nın şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi, Messias ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."
  1. 27.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Messias baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN