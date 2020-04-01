Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'in yeni durağı belli oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'in yeni durağı belli oldu

'dan ayrılan 'in yeni durağı belli oldu

Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'in yeni durağı belli oldu

Corona virüsü salgını nedeniyle ailesinin yanında olmak istediği için 'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve tüm alacaklarından vazgeçen Nijeryalı futbolcu 'in yeni durağı netlik kazandı. Tecrübeli futbolcu Brezilyanın Batofogo kulübü ile görüşmelere başladı.

ekiplerinden ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Nijeryalı futbolcu John 'in yeni takımı belli oluyor. basınında yer alan haberlere göre; Botafogo kulübü, eski Trabzonsporlu oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Haberde, Brezilya ekibinin resmi teklifi 32 yaşındaki oyuncuya cuma günü yaptığı ve gelecek yanıtı beklediği belirtildi.

"EŞİYLE KONUŞTUKTAN SONRA BİZE GERİ DÖNDÜ"

Bir Botofago yetkilisi transfer süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Eşiyle konuştuktan sonra bize geri döndü. Neler olacağını ilerki zamanlarda göreceğiz"

Bilindiği üzere Nijeryalı oyuncu koronavirüs salgını nedeniyle ailesinin yanına gitmek istemiş, ancak ilk etapta gidememişti. Daha sonra Trabzonspor kulübü ile anlaşan Obi Mikel, ekibinden ayrılmıştı. 32 yaşındaki oyuncu Trabzonspor ile 32 maçta sahaya çıkmıştı.

  1. 01.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'in yeni durağı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA