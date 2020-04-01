PFDK eski başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu: Trabzonspor şampiyon olmalı!

Trabzon'da yayımlanan Taka gazetesinde yazısını paylaşan TFF'nin eski Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Trabzonspor'un şampiyon olarak ligi tamamlaması gerektiğini belirtti.

Hüseyin Karaahmetoğlu, yazısında şu sözleri kullandı;

"TFF yönetim kurulu gelecek konusunda net açıklama yapmalıdır. TFF bu açıklamayı geciktirmesi durumunda belirsizlik daha da artacaktır. Sporcular sözleşmelerindeki alacakları nedeni ile bulundukları yeri terk edemiyorlar. TFF açıklasın tüm yabancı sporcular aynı gün memleketlerine gidecektir.

''BU SEZONUN BİTTİĞİ KABUL EDİLMELİDİR''

TFF yönetimi Sağlık Bilim Kurulu'dan alınacak bir görüş ile 2019-2020 Cemil Usta sezonu bitirilebilir.

Veya TFF Sağlık Kurulu iç talimatının 5. ve 6. mddesine göre düzenlenecek bir rapor ile de TFF Yönetim Kurulu ligleri sona erdirip sonucu tescil edebilir.

TFF'nin bu yetkisi vardır ve bu yetkiyi statüsünün 80. maddesinde 'Bu statüde yer almayan tüm konularda ve mücbir sebep hallerinde yönetim kurulu nihai olarak karar verebilir' hükmünden almaktadır. TFF yönetimi bu konuda karar alacak gücü kendinde göremiyorsa, statüsünün 29 ve 30. maddeleri gereğince olağanüstü genel kurul yapıp alacağı tüm kararları üyelere sunabilir.14 kurala göre de lig oynanamaz

Koronavirüs salgını nedeni ile Sağlık Bilim Kurulu tarafınca belirlenen 14 önemli kural vardır.Bu kuralların müsabaka sırasında sporcular tarafınca uygulanması mümkün değildir. Bu 14 kuraldan en önemlisi ise temizlik, temassızlıktır. Temassız müsabaka olmayacağına göre, futbol 90 dakika nasıl oynanacak tir? Eğer oynanması istenirse müsabaka bitiminde nasıl doping testi yapılıyor ise koronavirüs testleri mi yapılacaktır? Tehlike ortadan kalksa dahi belirli süre müsabakaların sağlıklı bir şekilde oynanmayacaktır.

TFF' nin bu konuda zaman geçirmeden alacağı kararlar UEFA ve FIFA'ya örnek olacaktır. Bugün TFF yönetimi, diğer ülke federasyonlarının veya UEFA veya FIFA'nın alacağı kararları beklemektedir. TFF, 'bekle gör' taktiği ile hareket etmektedir. Bu yanlıştır. Çünkü hiçbir kulüp veya sporcu sağlık nedeni ile liglerin oynanacağına inanmamaktadır.

RİSK ALIP KARAR VERMELİLER

TFF Yönetim Kurulu risk almalı ve karara varmalıdır. 2019-2020 Cemil Usta Sezonu için lig birincisi Trabzonspor, şampiyon kabul edilmeli ve küme düşme kaldırılmalıdır.

Bu güne kadar igde 26 maç oynanmıştır. Mevcut puan durumuna göre Trabzonspor, 59 puanla liderdir. Başakşehirspor, Sivasspor veya bir başka takım da lider olabilirdi. Puan tablosunda liderin Trabzonspor olması nedeni ile konu Trabzonspor üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Trabzonspor, puan durumundaki liderliği değerlendirilerek, şampiyon ilan edilmeli ve bir sefere mahsus olmak üzere, küme düşme de kalkmalıdır. Statünün 3. maddesindeki TFF'nin tarafsızlığı hükmüne dayanılarak bu karar alınmalı ve lig tescil edilmelidir. Doğru olanı da budur. Bu sezon bu şekilde bitirilmesi zorunludur.

GELECEK SEZON BİLE TEHLİKEDE

Ancak gelecek sezon liglerin oynanması da tehlikeye düşmüştür. TFF yönetimi artık bugün itibari ile oynanması tehlikeye düşen 2020-2021 sezonu için ciddi bilimsel çalışmalar yapmalıdır. Aksi durumda 2020-2021 sezonunun oynanamayacak tir, hatta oynansa dahi yarım kalacaktır.

Mevcut durum kulüpleri batıracaktır. Bu nedenle kulüpler acil olarak bankalardaki borçlarının uzun vade de ertelenmesi veya bu konuda yeni yapılandırmalar yapılmalıdır.

"YAYINCI KULÜP..."

Ayrıca yayıncı kuruluşla acil toplantı yapılarak ek avans istenmelidir. Bilindiği gibi yayıncı kuruluş liglerin iptal edilmesi ve naklen yayın olmamasına rağmen abonelerinden sözleşme gereğince aylık ücret almaya devam etmektedir. Yayıncı kuruluş tahsil ettiği bu gelirleri kulüplerin kurtuluşuna tahsis etmelidir. Keza TFF bütçesinden de futbol kulüplerde çalışan ama maaş alamayanlara ödeme yapmalıdır.