Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan 5 milyon 61 liralık destek! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Trabzonsporlu isimden Başkan Erdoğan'ın kampanyasına dev destek!

Başkan Yardımcısı Doğan'dan 5 milyon 61 liralık destek!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan 5 milyon 61 liralık destek!

Kulübü Başkan Yardımcısı , Cumhurbaşkanı 'ın başlattığı ""na olarak 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Kulübü Başkan Yardımcısı , olarak ""na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin olması hasebiyle üzerine 61 lira daha koyarak toplamda 5 milyon 61 lira bağışta bulunuyoruz."


  1. 31.03.2020
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