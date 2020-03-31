Trabzonspor Başkan Yardımcısı Doğan'dan 5 milyon 61 liralık destek!
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na Oltan Köleoğlu Enerji olarak 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Oltan Köleoğlu Enerji olarak "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.
Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 lira daha koyarak toplamda 5 milyon 61 lira bağışta bulunuyoruz."
- 31.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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