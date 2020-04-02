Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gönülleri fethetti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destekler çığ gibi büyüyor. Son olarak Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve başarılı eldiven Uğurcan Çakır kampanyaya katıldı. İşte detaylar...
Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Abdülkadir; "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki Yan yana durursak biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.
Kampanyaya katılan bir diğer oyuncuda Trabzonspor'un bu sezon harikalar yaratan kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Çakır yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın %20'sini bağışlıyor, dayanışma pasını Sosa'ya atıyorum." ifadelerini kullandı.
- 02.04.2020
- Güncelleme: 02.04.2020 17:49
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