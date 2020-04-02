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02 Nisan 2020, Perşembe
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Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gönülleri fethetti!

Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır gönülleri fethetti!

Başkan 'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destekler çığ gibi büyüyor. Son olarak 'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ve başarılı eldiven Uğurcan Çakır kampanyaya katıldı. İşte detaylar...

Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Abdülkadir; "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor, Sayın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır'a atıyorum. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki Yan yana durursak biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katılan bir diğer oyuncuda 'un bu sezon harikalar yaratan kalecisi Uğurcan Çakır oldu. Çakır yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın %20'sini bağışlıyor, dayanışma pasını Sosa'ya atıyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 17:49
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