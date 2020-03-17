Trabzonspor'da Obi Mikel'in sözleşmesi feshedildi!
Trabzonspor Kulübü, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'in sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir." ifadeleri yer aldı.
STURRIDGE İLE DE YOLLAR AYRILMIŞTI
Trabzonspor sezon başında takıma katılan İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile de yollarını ayırmıştı. Bordo-mavililer yıldız futbolcunun da alacaklarından vazgeçtiğini duyurmuştu.
- 17.03.2020
- Güncelleme: 17.03.2020 20:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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