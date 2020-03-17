Trabzonspor'da Obi Mikel'in sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor, Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel'in sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir." ifadeleri yer aldı.

STURRIDGE İLE DE YOLLAR AYRILMIŞTI

Trabzonspor sezon başında takıma katılan İngiliz futbolcu Daniel Sturridge ile de yollarını ayırmıştı. Bordo-mavililer yıldız futbolcunun da alacaklarından vazgeçtiğini duyurmuştu.