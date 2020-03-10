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10 Mart 2020, Salı
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: Yeni başlıyoruz

Ertuğrul Doğan: Yeni başlıyoruz

'da başkan yardımcısı camiaya seslenerek tamamen ligin kalan bölümünde sadece saha içine konsantre olmalarını istedi. Doğan, “Biz hakkımızı her yerde arayacağız. Kimse moralini bozmasın. Daha yeni başlıyoruz. Kulübümüze ilk gün olduğu gibi sahip çıkacağız. Bir ve beraber olacağız. Gün; Trabzonsporumuzun yanında durma günüdür” ifadelerini kullandı.

'da başkan yardımcısı camiaya seslenerek tamamen ligin kalan bölümünde sadece saha içine konsantre olmalarını istedi. Doğan, "Biz hakkımızı her yerde arayacağız. Kimse moralini bozmasın. Daha yeni başlıyoruz. Kulübümüze ilk gün olduğu gibi sahip çıkacağız. Bir ve beraber olacağız. Gün; Trabzonsporumuzun yanında durma günüdür" ifadelerini kullandı.

  1. 10.3.2020
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