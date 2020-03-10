Ertuğrul Doğan: Yeni başlıyoruz
Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan camiaya seslenerek tamamen ligin kalan bölümünde sadece saha içine konsantre olmalarını istedi. Doğan, “Biz hakkımızı her yerde arayacağız. Kimse moralini bozmasın. Daha yeni başlıyoruz. Kulübümüze ilk gün olduğu gibi sahip çıkacağız. Bir ve beraber olacağız. Gün; Trabzonsporumuzun yanında durma günüdür” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan camiaya seslenerek tamamen ligin kalan bölümünde sadece saha içine konsantre olmalarını istedi. Doğan, "Biz hakkımızı her yerde arayacağız. Kimse moralini bozmasın. Daha yeni başlıyoruz. Kulübümüze ilk gün olduğu gibi sahip çıkacağız. Bir ve beraber olacağız. Gün; Trabzonsporumuzun yanında durma günüdür" ifadelerini kullandı.
- 10.3.2020
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Yorum
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Yorum
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Ertuğrul Doğan: Yeni başlıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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