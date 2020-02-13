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13 Şubat 2020, Perşembe
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Bitirim ikili

Bitirim ikili

Fırtına'nın 'deki 45 golünün 24'ünü atan ve ligin en iyi ikilisi seçildi. Sörloth 16 golle krallık yarışında zirvede.

Fırtına'nın 'deki 45 golünün 24'ünü atan ve ligin en iyi ikilisi seçildi. Sörloth 16 golle krallık yarışında zirvede. Nwakaeme ise gol sayısını 8'e çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 5 asistle oynarken, Nwakaeme ise 6 asistle katkı veriyor. Bordo-mavililerin iki futbolcusunu 22 golle 'dan Cisse-Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle 'den Vedat ve Kruse yerleşti.

Sörloth ve Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi.

PUANLARI TOPLADILAR
Süper lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda hiç mağlup olmadı. İki oyuncu görev aldıkları 6 karşılaşmada birlikte gol atma başarısı gösterdi. Takımın Süper Lig'de elde ettiği 41 puanın 31'ine Sörloth direkt katkı yaparken, Nwakaeme de 21 puana katkıda bulunmayı başarmış oldu.

  1. 13.2.2020
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