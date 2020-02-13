Bitirim ikili
Fırtına'nın Süper Lig'deki 45 golünün 24'ünü atan Sörloth ve Nwakaeme ligin en iyi ikilisi seçildi. Sörloth 16 golle krallık yarışında zirvede.
Fırtına'nın Süper Lig'deki 45 golünün 24'ünü atan Sörloth ve Nwakaeme ligin en iyi ikilisi seçildi. Sörloth 16 golle krallık yarışında zirvede. Nwakaeme ise gol sayısını 8'e çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 5 asistle oynarken, Nwakaeme ise 6 asistle katkı veriyor. Bordo-mavililerin iki futbolcusunu 22 golle Alanyaspor'dan Cisse-Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle Fenerbahçe'den Vedat ve Kruse yerleşti.
Sörloth ve Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi.
PUANLARI TOPLADILAR
Süper lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor hiç mağlup olmadı. İki oyuncu görev aldıkları 6 karşılaşmada birlikte gol atma başarısı gösterdi. Takımın Süper Lig'de elde ettiği 41 puanın 31'ine Sörloth direkt katkı yaparken, Nwakaeme de 21 puana katkıda bulunmayı başarmış oldu.
- 13.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Bitirim ikili haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.