Bitirim ikili

Fırtına'nın Süper Lig'deki 45 golünün 24'ünü atan Sörloth ve Nwakaeme ligin en iyi ikilisi seçildi. Sörloth 16 golle krallık yarışında zirvede. Nwakaeme ise gol sayısını 8'e çıkardı. Norveçli oyuncu attığı gollerin yanında 5 asistle oynarken, Nwakaeme ise 6 asistle katkı veriyor. Bordo-mavililerin iki futbolcusunu 22 golle Alanyaspor'dan Cisse-Fernandes ikilisi takip etti. Bu kulvarda üçüncü sıraya ise 18 golle Fenerbahçe'den Vedat ve Kruse yerleşti.



Sörloth ve Nwakaeme, attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Süper Lig'in en iyi hücum ikilisi.



PUANLARI TOPLADILAR

Süper lig'in en iyi hücum ikilisi olan Sörloth ve Nwakaeme'nin gol attığı maçlarda Trabzonspor hiç mağlup olmadı. İki oyuncu görev aldıkları 6 karşılaşmada birlikte gol atma başarısı gösterdi. Takımın Süper Lig'de elde ettiği 41 puanın 31'ine Sörloth direkt katkı yaparken, Nwakaeme de 21 puana katkıda bulunmayı başarmış oldu.