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12 Şubat 2020, Çarşamba
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'a hareket etti

Trabzonspor Erzurum'a hareket etti

, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak 'a gitti.

'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmada tedavileri süren Abdulkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Erce Kardeşler ve Yusuf Sarı yer almadı. Bordo-mavililerin basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptığı öğrenildi.

maçı hazırlıklarını tamamlayan , kara yolu ile 'a hareket etti. Trabzonspor'un deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor kafilesinde 21 futbolcu yer aldı. Buna göre bordo-mavili kafilede yer alan isimler şöyle:

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Da Costa, Messıas, Pereira, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Abdurrahim Dursun, Kamil , Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Taha Tunç, Kerem Baykuş, Guılherme, Safa Kınalı, ve Nwakaeme.

  1. 12.02.2020
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