Trabzonspor'a Abdulkadir'den büyük müjde geldi! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'a Abdulkadir'den büyük müjde geldi!

'a Abdulkadir'den büyük müjde geldi!

Trabzonspor'a Abdulkadir'den büyük müjde geldi!

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak olan milli takım ve 'un yıldızı Abdülkadir Ömür'ün gelecek ay forma giyebileceği belirtildi.

'un 29 Ağustos 2019'da Avrupa Ligi eleme turunda Yunan ekibi AEK ile oynadığı karşılaşmada menisküsü yırtılan 20 yaşındaki Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Uzun süredir 'nın başkenti 'de tedavi gören 20 yaşındaki milli futbolcunun doktoru , yıldız oyuncunun tedavisinin tamamlandığını söyledi. Dr. Şentürk, genç orta saha oyuncusunun bundan sonraki süreci kulübü Trabzonspor'da geçirerek sahalara hazır hale geleceğini belirtti. Dr. Ufuk Şentürk, Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür kardeşimin ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmını başarılı bir şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Yaklaşık iki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş, genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibarı ile müsabakalara dönmesini beklemekteyiz. Şahsıma ve ekibime gösterdiği güven sebebiyle Abdülkadir kardeşime teşekkür eder, üstün başarılar dilerim."

  1. 12.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'a Abdulkadir'den büyük müjde geldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN