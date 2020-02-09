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09 Şubat 2020, Pazar
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Mekanın sahibi

Mekanın sahibi

Sosa (Pen) ve Nwakaeme’nin golleri ile G.Birliği’ni deviren devi, ligin zirvesini bordo-mavili renklere bürüdü. Fırtına, Çimşir ile saha kalktı.

, yeni hocası Hüseyin Çimşir ile gümbür gümbür ilerliyor... Geçtiğimiz hafta derbi maçta ezeli rakibi 'yi yenerek taraftarını mest eden Fırtına, dün de G.Birliği deplasmanında 2-0 galip gelerek 'de liderlik koltuğuna oturdu. İlk devre 0-0 biterken, 75'te ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nadir'in Hüseyin'e yaptığı faul sonrası VAR'dan gelen uyarı ile hakem penaltı verdi.

8 YIL SONRA İLK KEZ
79'da Sosa penaltıdan takımını öne geçirdi. 83'te ceza sahasında Sörloth topu kafayla Nwakaeme'nin önüne indirdi. Nijeryalı da skoru ilan etti. Bu galibiyet hem liderliği getirdi hem de bir kabusu bitirdi. Rakibini Ankara'da en son 3 Aralık 2012'de 4-0 yenen ve ardından 5 maçta 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Fırtına, başkentte 8 yıl sonra kazandı. Taraftar bu galibiyetle şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

İLK KEZ 5'TE 5 YAPTI
Bordo-mavililer, 'ni yenerek bu sezon ligde ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı. devi, sırasıyla İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, 'yı evinde 6-0, Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 ve dün de G.Birliği'ni 2-0 mağlup etti.

MUHTEŞEM NWAKAEME
Bordo-mavililerin Nijeryalı futbolcusu dün golünü attı ve galibiyet mührünü vurdu. Toplam 11 gol ve 8 asistle 19 gole katkı sunan Nwakaeme, dün 3 mermi gibi şut atsa da kaleciyi geçemedi.

SÖRLOTH İYİ Kİ BURADA
Nwakaeme maç sonrası şunları söyledi: Sörloth'un burada olmasından çok mutluyum, çok iyi bir santrfor. Büyük bir cüssesi var, hava toplarında, bire bir pozisyonlarda çok iyi. Onun bizimle olmasından çok mutluyum. Galibiyet için tüm takımı kutluyorum.

  1. 9.2.2020
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