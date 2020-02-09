Hüseyin Çimşir tarihe geçti

Genç çalıştırıcı, böylece 14 sezon sonra Fırtına'nın başına sonradan geçen ve ligde çıktığı ilk 3 maçta galibiyet alan ikinci hoca oldu. (Kasımpaşa 6-0, Fenerbahçe 2-1, Gençlerbirliği 1-0). Bu istatistiği son olarak 2004- 2005 sezonunda Şenol Güneş yakalamıştı. Ligin ikinci yarısına başlanırken, bordo-mavililerin başına geçen kurt teknik adam, 5'te 5 yapmıştı. İyi bir grafik çizen tecrübeli hoca, o sezon ligde 13 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak, 2'nci sırada ligi bitirmişti.