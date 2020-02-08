Erman Toroğlu'ndan Hüseyin Göçek'e sert eleştiri!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Gençlerbirliği - Trabzonspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Rakip oyuncu Sörloth'a öyle iki tekme atıyor ki, kesin kırmızı. Hakem oyunu durdurmuyor. Sörloth'un tepkisi de gereksiz ama canı yanıyor. Bir hakem olayı nerelere getiriyor. İki tekmeyi atan oyunda kalıyor, Sörloth atılıyor. Böyle hakemlik yapmayın, gidin. Hüseyin Göçek'in ben bu saatten sonra gidiyorum demesi lazım" ifadelerini kullandı.
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