Miniklerden ziyaret

Kupada Erzurum'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, G.Birliği lig maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. İdmanda hafif sakatlığı bulunan Sosa da takımdan ayrı çalıştı. Sürmene Şehit Muhammet Fatih Safitürk Ortaokulu öğrencileri ve UCİM Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği idmanı ziyaret etti.