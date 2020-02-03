Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar yaptı.

Yeni transferler Guilherme Costa Marques, Manuel da Costa ve Manoel Messias da idmanda yer aldı.

Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.