Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
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maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, yarın 'u konuk edeceği çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, taktiksel çalışmalar yaptı.

Yeni transferler Guilherme Costa Marques, Manuel da Costa ve Manoel Messias da idmanda yer aldı.

Bordo-mavili ekip, yarın saat 20.30'da Medical Park Stadı'nda 'u ağırlayacak.

  1. 03.02.2020
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