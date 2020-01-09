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09 Ocak 2020, Perşembe
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ilk kez

Yusuf Sarı ilk kez

Sakatlığı bulunan oyunculardan , takımdan ayrı olarak yaptığı çalışmaların ardından topla kısa süreli çalışmalara başladı.

Sakatlığı bulunan oyunculardan , takımdan ayrı olarak yaptığı çalışmaların ardından topla kısa süreli çalışmalara başladı. Doktor Hakan Ayaz'ın kontrolünde bir süre kendisini deneyecek olan Yusuf Sarı'nın bugün takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Yusuf bir an önce oynamak istiyor.

  1. 9.1.2020
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