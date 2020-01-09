Yusuf Sarı ilk kez

Sakatlığı bulunan oyunculardan Yusuf Sarı, takımdan ayrı olarak yaptığı çalışmaların ardından topla kısa süreli çalışmalara başladı. Doktor Hakan Ayaz'ın kontrolünde bir süre kendisini deneyecek olan Yusuf Sarı'nın bugün takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Yusuf bir an önce oynamak istiyor.