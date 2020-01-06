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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Sörloth ‘kral’ olacak

Sörloth ‘kral’ olacak

, 'de uzun yıllardır gol kralı çıkaramıyor. Bordo- mavililerde son olarak sezonunda 34 maçta 33 gol kaydeden , takmıştı. O tarihten bu yana bünyesinden bir kral çıkaramayan ekibi bu sefer unvanı kapmaya yakın.

Çünkü sezon başı 'tan kiralanan müthiş bir ilk yarı geçirerek 12 defa ağları sarsmayı başardı. Alanyasporlu ile birlikte liderliği paylaşan 'Kuzeyin Kralı' 7 sezon sonra adını zirveye taşıyabilir. Fırtına, sezonun ikinci devresinde hem şampiyonluk mücadelesini sürdürecek hem de en uçta oynayan Alexander Sörloth'u krallığa taşımak için uğraşacak.

BUNDU TRANSFERİ ZORA GİRDİ
ekibinin renklerine katmak istediği Mustapha Bundu transferinde fiyatlar uçtu. Aarhus'lu kanat oyuncusunu Lille ve Anderlecht de isteyince bonservis bedeli 5 milyon euro'ya çıktı. Karadeniz Fırtınası temasları kesti.

  1. 6.1.2020
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