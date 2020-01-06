Trabzonspor'dan ikinci yarı paylaşımı
Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Trabzonspor, sosyal medya hesabından kamptan görüntülerden oluşan bir videoyu "Başlıyoruz" notuyla paylaştı.
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