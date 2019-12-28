Tribünler dolar - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Tribünler dolar

Tribünler dolar

Tribünler dolar

Fırtına, devrenin son maçında bugün Kayseri'yi ağırlayacak. Bordo- mavililer, karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Taraftarların tribünleri büyük ölçüde doldurması beklenirken, futbolcular da destek mesajları paylaştı.

Fırtına, devrenin son maçında bugün Kayseri'yi ağırlayacak. Bordo- mavililer, karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Taraftarların tribünleri büyük ölçüde doldurması beklenirken, futbolcular da destek mesajları paylaştı. Trabzonspor'u zor günler geçiren rakibi karşısında yaklaşık 30 bin taraftarın desteklemesi bekleniyor.
  1. 28.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tribünler dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN