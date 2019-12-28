Şampiyon olabiliriz - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
28 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Şampiyon olabiliriz

Şampiyon olabiliriz

Şampiyon olabiliriz

Kaptan Jose Sosa şampiyonluk yarışındaki konumlarını değerlendirdi. Takım olarak iyi olduklarına dikkat çeken 34 yaşındaki maestro, "Bunu başaracak güçteyiz. Şampiyonluk yolu zor ancak başarmamamız için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

Kaptan Jose Sosa şampiyonluk yarışındaki konumlarını değerlendirdi. Takım olarak iyi olduklarına dikkat çeken 34 yaşındaki maestro, "Bunu başaracak güçteyiz. Şampiyonluk yolu zor ancak başarmamamız için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı. Bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 maça çıkan Arjantinli yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans gösterdi.
  1. 28.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyon olabiliriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN