Trabzonspor'un, Takim Kurulu ile yapacağı toplantı tarihi belli oldu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'un Tahkim Kurulu ile yapacağı toplantı tarihi belli oldu!

'un ile yapacağı toplantı tarihi belli oldu!

Trabzonspor'un Tahkim Kurulu ile yapacağı toplantı tarihi belli oldu!

'un ile yapacağı toplantının resmi tarihi belli oldu.

'un, ile duruşmalı toplantısı Perşembe günü gerçekleşecek.

(TFF) tarafından kulüplerin harcama limitlerinin yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılmasıyla ilgili tepki gösteren Trabzonspor Kulübü itiraz için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

Taraflar arasındaki duruşmalı toplantı 19 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek.

AĞAOĞLU'NA CEVAP VERİLMEMİŞTİ!

'de kulüplere uygulanan harcama limitinin artırılmasının ardından 'nun ortaya çıkardığı Başkanı , başkan yardımcısı , TFF Başkanı ve MHK Başkanı Zekeriye Alp görüşmesiyle alakalı ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu 'den flaş itiraflar gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, gece yarısı yayınladığı bir bildirgeyle Süper Lig kulüplerine uygulanan limitin %30'dan %40'a artırıldığını açıklamıştı.

Kulüpler tarafından büyük tepki alan bu kararın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan yardımcısı Semih Özsoy, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı 'in bir rezidansta görüşme gerçekleştirdiğini dile getirmişti.

Toroğlu'nun sözlerinin ardından görüşmeyi doğrulayarak "Kapımız tüm kulüplere açıktır" ifadelerini kullanan TFF'ye tepkiler daha da artmıştı..

görüşmesiyle alakalı, Rıdvan Dilmen, gündeme oturacak sözlere imza atmış, "Ahmet Ağaoğlu'nun affına sığınarak kendisiyle sohbet ettik. Çok üzülerek dinledim kendisini tabii. Zekeriya Hocaya ve Türkiye Futbol Federasyonu'na mesaj atmış görüşmek istiyorum diye. Nerede? Riva'da... Dönüş bile olmamış. Ama Zekeriya Bey'in de Fenerbahçeli Başkanı ile bir ofiste buluşması o zamanda olmuyor tamam mı. O yüzde 10'luk artışla ilgili de şu düzeltmeyi yapayım. Ben yine aynı fikirdeyim. Bunu önce bütün kulüplerle paylaşılıp, kamuoyuyla paylaşılıp şu şu sebepten dolayı daha şeffaf olması lazım." demişti.

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 17:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'un Tahkim Kurulu ile yapacağı toplantı tarihi belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN