Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan bomba proje! Şampiyonluğu getirecek...

Trabzonspor'da Avrupa'ya veda edilmesinin ardından gözler tamemen Süper Lig'e çevrildi... Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalışmalarına devam eden Karadeniz ekibi, bir yandan da hummalı bir çalışma yürüyor... İşte Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının üzerine düştüğü o çok özel proje ve detayları!

14 Aralık 2019 Cumartesi 12:09 Güncelleme: 14.12.2019 13:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





