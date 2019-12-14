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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'ndan bomba proje! Şampiyonluğu getirecek...
Trabzonspor'da Avrupa'ya veda edilmesinin ardından gözler tamemen Süper Lig'e çevrildi... Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalışmalarına devam eden Karadeniz ekibi, bir yandan da hummalı bir çalışma yürüyor... İşte Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının üzerine düştüğü o çok özel proje ve detayları!
14 Aralık 2019 Cumartesi 12:09
Güncelleme: 14.12.2019 13:26
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Son olarak UEFA'da Basel'e konuk olan ve Avrupa defterini kapatan Trabzonspor'da özel bir operasyon için start verildi...
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Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gözünü Süper Lig şampiyonluğuna çeviren Karadeniz fırtınasında yer yerinden oynayacak...
Başkan Ağaoğlu, gizlilikle yürüttüğü bu operasyonda taraftarlarının heyecandan havalara uçuracak bir habere imza atmaya hazırlanıyor...
Önceliğini her zaman kulübün menfaatlerine ve ekonomik gelişmelere veren başkan, ocak ayında camiasına hediyesini verecek..
Bu isim Trabzonsporlu taraftarların çok yakından bildiği bir isim...