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06 Aralık 2019, Cuma
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’in dönüşü

Sturridge’in dönüşü

 1 ay sahalardan uzak kalan , kupadaki Altay maçıyla formasına kavuştu. Oyunda kaldığı süre boyunca istekli gözüken İngiliz forvet, 'ın pasıyla da takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

1 ay sahalardan uzak kalan , kupadaki Altay maçıyla formasına kavuştu. Oyunda kaldığı süre boyunca istekli gözüken İngiliz forvet, 'ın pasıyla da takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Sezon başından itibaren sadece 8 maçta 375 dakika sahada kalan 1.85 boyundaki santrfor, 3 gol atıp 2 de asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun maçında da süre alarak formunu ileri seviyeye taşımak istediği belirtildi. Sturridge'nin teknik heyete, "Devre arasına kadar hazır olacağım ve benimle ilgili kimsenin aklında bir soru işareti kalmayacak" dediği belirtildi.
  1. 6.12.2019
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