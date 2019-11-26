Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Eski Trabzonsporlu Celta'yı sildi

Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi

'un eski oyuncusu , defterini kapatıyor. İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İnstagram'da Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi.

'un eski oyuncusu , defterini kapatıyor. İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İnstagram'da Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Bu sezon 4 maçta forma giyen orta saha oyuncusunun devre arası takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.

  1. 26.11.2019
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