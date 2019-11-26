Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu, Celta Vigo defterini kapatıyor. İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İnstagram'da Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi.
Trabzonspor'un eski oyuncusu Okay Yokuşlu, Celta Vigo defterini kapatıyor. İspanyol kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu İnstagram'da Celta Vigo ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Bu sezon 4 maçta forma giyen orta saha oyuncusunun devre arası takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor.
- 26.11.2019
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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