Trabzonspor'da Ahmet de sakatlandı
Trabzonspor'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Dünkü antrenmanda Ahmet Canbaz sakatlandı. Oyuncunun MR'ı yarın çekilecek. Ancak muayene bulgularının iyi olmadığı öğrenildi.
Trabzonspor'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Dünkü antrenmanda Ahmet Canbaz sakatlandı. Oyuncunun MR'ı yarın çekilecek. Ancak muayene bulgularının iyi olmadığı öğrenildi. Genç oyuncunun çapraz bağlarında sıkıntı olduğu belirtildi. MR sonucuna göre Fırtına bir oyuncusundan daha uzun süre ayrı kalabilir.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'da Ahmet de sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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