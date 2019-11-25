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25 Kasım 2019, Pazartesi
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'da Ahmet de sakatlandı

Trabzonspor'da Ahmet de sakatlandı

'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Dünkü antrenmanda sakatlandı. Oyuncunun 'ı yarın çekilecek. Ancak muayene bulgularının iyi olmadığı öğrenildi.

'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Dünkü antrenmanda sakatlandı. Oyuncunun 'ı yarın çekilecek. Ancak muayene bulgularının iyi olmadığı öğrenildi. Genç oyuncunun çapraz bağlarında sıkıntı olduğu belirtildi. MR sonucuna göre Fırtına bir oyuncusundan daha uzun süre ayrı kalabilir.

  1. 25.11.2019
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