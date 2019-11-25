Trabzonspor'da Ahmet de sakatlandı

Trabzonspor'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Dünkü antrenmanda Ahmet Canbaz sakatlandı. Oyuncunun MR'ı yarın çekilecek. Ancak muayene bulgularının iyi olmadığı öğrenildi. Genç oyuncunun çapraz bağlarında sıkıntı olduğu belirtildi. MR sonucuna göre Fırtına bir oyuncusundan daha uzun süre ayrı kalabilir.