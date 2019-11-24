Erman Toroğlu: Sörloth'u kim bulduysa helal olsun
Serkan Korkmaz'ın sunduğu Takım Oyunu'na konuk olan ve Trabzonspor'un Ankaragücü'nü deplasmanda yendiği maçı yorumlayan Erman Toroğlu, Sörloth'un çok başarılı bir transfer olduğunu ifade etti.
İşte o açıklamalar:
"Sörloth'u kim bulduysa helal olsun. Bir de çok ahlaklı bir adam. Ahlaklı olduğu rakibe, hakeme ve takım arkadaşlarına net olmasından belli."
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