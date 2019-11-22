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22 Kasım 2019, Cuma
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Taktik çalıştılar

Taktik çalıştılar

'nde, yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Sturridge ve Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.

  1. 22.11.2019
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