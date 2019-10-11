Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler! | Trabzonspor Fenerbahçe Beşiktaş haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!

'un Norveçli futbolcusu Sörloth, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Sörloth 'deki ilk gerçek derbisine karşısında çıktığını söylerken, Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdırdı...

'un, Norveçli futbolcusu Sturridge, ülke basınına verdiği röportajda bordo mavili takım ve 'deki günlerinden bahsetti.

"RİZESPOR MAÇI TÜRKİYE'DEKİ İLK GERÇEK DERBİMDİ"
Türkiye'de, Trabzonspor formasıyla Rizespor ile oynadığı maç hakkında "Türkiye'deki ilk gerçek derbimdi." ifadelerini kullanan Norveçli futbolcu, Sturridge'e de övgüler yağdırdı;

"Rizespor maçı Türkiye'deki ilk gerçek derbimdi. Kesinlikle mükemmeldi. Hava şartları nedeniyle futbola uygun olayan bir otam vardı ama tüm takım savaştı ve harika bir galibiyet aldık. "



"STURRIDGE EGOSU OLMAYAN BİR ADAM"

Sturridge çok mütevazi bir adam. Herkesle konuşuyor. Herkese karşı aynı mesafede. Hiç egosu yok. Şu ana kadar birkaç kez büyük yıldızlarla tanıştım. Sturridge de onlar gibi. Kendisini ünsanların üzerinden görmeyen bir insan. Sturridge gerçekten farklı. Herkese karşı kibar ve hiçbir şekilde yıldız egosu yok.

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda, Beşiktaş ile 6. haftada Medical Park Stadı'nda karşılaştı.

Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

  1. 11.10.2019
  2. Güncelleme: 11.10.2019 11:52
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