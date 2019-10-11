Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Sörloth, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Sörloth Türkiye'deki ilk gerçek derbisine Çaykur Rizespor karşısında çıktığını söylerken, Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdırdı...
Trabzonspor'un, Norveçli futbolcusu Sturridge, ülke basınına verdiği röportajda bordo mavili takım ve Türkiye'deki günlerinden bahsetti.
"RİZESPOR MAÇI TÜRKİYE'DEKİ İLK GERÇEK DERBİMDİ"
Türkiye'de, Trabzonspor formasıyla Rizespor ile oynadığı maç hakkında "Türkiye'deki ilk gerçek derbimdi." ifadelerini kullanan Norveçli futbolcu, Sturridge'e de övgüler yağdırdı;
"Rizespor maçı Türkiye'deki ilk gerçek derbimdi. Kesinlikle mükemmeldi. Hava şartları nedeniyle futbola uygun olayan bir otam vardı ama tüm takım savaştı ve harika bir galibiyet aldık. "
"STURRIDGE EGOSU OLMAYAN BİR ADAM"
Sturridge çok mütevazi bir adam. Herkesle konuşuyor. Herkese karşı aynı mesafede. Hiç egosu yok. Şu ana kadar birkaç kez büyük yıldızlarla tanıştım. Sturridge de onlar gibi. Kendisini ünsanların üzerinden görmeyen bir insan. Sturridge gerçekten farklı. Herkese karşı kibar ve hiçbir şekilde yıldız egosu yok.
Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Ülker Stadı'nda, Beşiktaş ile 6. haftada Medical Park Stadı'nda karşılaştı.
- 11.10.2019
- Güncelleme: 11.10.2019 11:52
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‘Teröre boyun eğmeyeceğiz’
Toplam 1
Yorum
YAŞASIN TÜRKİYEM BİZ TÜRKİYE YİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ. HER ŞEY VATAN İÇİN, HER ŞEY TÜRKİYE İÇİN
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Kapı ‘En iyi 60’ta!
Toplam 1
Yorum
BULUN SUAT,BÜLENT,TANJULARI KOYUN GS TAKIMINA NEDEN GS TAKIMININ İÇİNDE VE SAHADA DEĞİL BU PIRIL PIRIL GENÇ FUTBOLCULAR. NEDEN GS TAKIMINDA BİR TANE TÜRK OYNAMIYOR..
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PFDK ceza yağdırdı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Toplam 1
Yorum
GÖZÜNÜZ AYDIN OLSUN DESTEKÇİLER FB TFF Sİ VE BJK MHK Sİ ÇÖKERTTİ DÜNYA KULÜBÜ GS YI.BİTİRDİLER DÜNYA KULÜBÜNÜ. FUTBOLDA BİTTİ BU SAYEDE TÜRKİYE DE.
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