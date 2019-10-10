Trabzonspor'da Jose Sosa müjdesi!

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, futbolculuk döneminde kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen Teknik Direktör Ünal Karaman ile yakaladığı uyumla performansını her geçen gün yukarıya taşıyor. Bordo-mavili ekip de milli arada Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın menajeri ile masaya oturacak. Yıldız oyuncu maddi anlamda tatmin edilecek. Maksimum kontrat önerilecek olan Sosa da kalmak istediğini yönetime iletti. İşte son gelişmeler...

10 Ekim 2019 Perşembe 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





