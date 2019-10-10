Trabzonspor'da Jose Sosa müjdesi!

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, futbolculuk döneminde kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen Teknik Direktör Ünal Karaman ile yakaladığı uyumla performansını her geçen gün yukarıya taşıyor. Bordo-mavili ekip de milli arada Arjantinli yıldızı Jose Sosa'nın menajeri ile masaya oturacak. Yıldız oyuncu maddi anlamda tatmin edilecek. Maksimum kontrat önerilecek olan Sosa da kalmak istediğini yönetime iletti. İşte son gelişmeler...
10 Ekim 2019 Perşembe 12:05
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Trabzonspor iç transferde anlaşmayı çok istediği Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın menajeriyle milli arada bir kez daha masaya oturacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Daha önce Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığına dair açıklamalar yapan ve bu konuda menajerinin görüşmeleri sürdürdüğünü ifade eden Sosa'nın olumlu yaklaşımı bordo-mavili yönetimi sevindiriyor.
Tecrübeli futbolcunun sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıl uzatmak isteyen Trabzonspor yönetiminin oyuncuya verebilecekleri en yüksek düzeyden teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
YILLIĞI 3.2 MİLYON EURO
Sosa'nınTrabzonspor'da ve şehirde gördüğü ilgiden çok memnun olduğu, bu yüzden de sözleşme uzatmak için para konusunu gündeme bile getirmediği ifade edildi.
Transfermarkt'te piyasa değeri 2 milyon Euro olarak gösterilen 1985 doğumlu oyuncu, yıllık 3.2 milyon Euro'luk sözleşmesi ile bordo-mavililerin en fazla kazanan futbolcularından biri.