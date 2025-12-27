West Ham United-Fulham maçı izle | Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

West Ham United-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 18. haftasında West Ham United ve Fulham, taktiksel bir sınav için Londra Stadyumu'nda buluşuyor. Teknik direktör Nuno Espírito Santo yönetimindeki West Ham, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçların ardından bu derbiyi bir çıkış maçı olarak görüyor. Savunma kurgusundaki eksiklikler nedeniyle zorlanan ev sahibi ekip, Jarrod Bowen'ın hücumdaki etkinliğiyle sonuca gitmeyi planlıyor. Diğer tarafta, Marco Silva idaresindeki Fulham, son iki maçını kazanarak yakaladığı morali bu deplasmanda da sürdürmek niyetinde. Raul Jimenez ve Harry Wilson gibi formda hücum silahlarına sahip olan konuk ekip, rakibinin savunma zaaflarını değerlendirerek Londra derbisinden kayıpsız ayrılmayı hedefliyor. İşte West Ham United-Fulham maçının detayları...

West Ham United-Fulham MAÇI NE ZAMAN?

West Ham United-Fulham maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, London Olympic Stadyumu'nda oynanacak.

West Ham United-Fulham MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 18. haftasındaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

West Ham United-Fulham MAÇI HANGİ KANALDA?

Chris Kavanagh yöneteceği West Ham United-Fulham maçı, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

West Ham United-Fulham MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Areola; Walker-Peters, Kilman, Todibo, Julio; Potts, Fernandes, Magassa; Paqueta, Bowen, Summerville

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez