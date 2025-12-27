CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig West Ham United-Fulham maçı izle | Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

West Ham United-Fulham maçı izle | Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında West Ham United, sahasında bir diğer Londra temsilcisi Fulham’ı ağırlıyor. Ligde topladığı 13 puanla 18. sırada yer alan ve küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen West Ham, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. 23 puanla 13. sırada bulunan konuk ekip Fulham ise orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve Avrupa potasıyla arasındaki farkı korumak adına deplasmandan puanla dönmeyi amaçlıyor. Peki West Ham United-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
West Ham United-Fulham maçı izle | Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

West Ham United-Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'in 18. haftasında West Ham United ve Fulham, taktiksel bir sınav için Londra Stadyumu'nda buluşuyor. Teknik direktör Nuno Espírito Santo yönetimindeki West Ham, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçların ardından bu derbiyi bir çıkış maçı olarak görüyor. Savunma kurgusundaki eksiklikler nedeniyle zorlanan ev sahibi ekip, Jarrod Bowen'ın hücumdaki etkinliğiyle sonuca gitmeyi planlıyor. Diğer tarafta, Marco Silva idaresindeki Fulham, son iki maçını kazanarak yakaladığı morali bu deplasmanda da sürdürmek niyetinde. Raul Jimenez ve Harry Wilson gibi formda hücum silahlarına sahip olan konuk ekip, rakibinin savunma zaaflarını değerlendirerek Londra derbisinden kayıpsız ayrılmayı hedefliyor. İşte West Ham United-Fulham maçının detayları...

West Ham United-Fulham MAÇI NE ZAMAN?

West Ham United-Fulham maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, London Olympic Stadyumu'nda oynanacak.

West Ham United-Fulham MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 18. haftasındaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

West Ham United-Fulham MAÇI HANGİ KANALDA?

Chris Kavanagh yöneteceği West Ham United-Fulham maçı, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

West Ham United-Fulham MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Areola; Walker-Peters, Kilman, Todibo, Julio; Potts, Fernandes, Magassa; Paqueta, Bowen, Summerville

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Jimenez

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan golcü atağı!
Serdal Adalı konuşuyor | CANLI
DİĞER
Beşiktaş’ın yeni stoperi Süper Lig’den! Kartal’a sol ayaklı savunmacı...
Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
Singo dünya devinin radarında!
Necip ile yönetim arasında gergin görüşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serdal Adalı konuşuyor | CANLI Serdal Adalı konuşuyor | CANLI 11:49
Beşiktaş’ın borcu açıklandı! Beşiktaş’ın borcu açıklandı! 11:34
Trabzonspor'da dikkat çeken detay! Trabzonspor'da dikkat çeken detay! 11:29
Premier Lig | Burnley-Everton maçı! Premier Lig | Burnley-Everton maçı! 11:28
Torino-Cagliari Calcio maçı bilgileri! Torino-Cagliari Calcio maçı bilgileri! 11:28
Necip ile yönetim arasında gergin görüşme! Necip ile yönetim arasında gergin görüşme! 11:26
Daha Eski
Beşiktaş'tan Kolombiyalı golcüye kanca! Beşiktaş'tan Kolombiyalı golcüye kanca! 11:21
West Ham United-Fulham maç bilgisi! West Ham United-Fulham maç bilgisi! 11:00
Parma-Fiorentina maçı bilgileri! Parma-Fiorentina maçı bilgileri! 10:51
Jorgensen için Chelsea’den açıklama! Jorgensen için Chelsea’den açıklama! 10:46
İrfan Can Kahveci eski takımına mı dönüyor? İrfan Can Kahveci eski takımına mı dönüyor? 10:38
Nottingham Forest-Manchester City maçı hakkında! Nottingham Forest-Manchester City maçı hakkında! 10:35