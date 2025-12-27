CANLI SKOR ANA SAYFA
Nottingham Forest-Manchester City maçı canlı izle: Saat ve kanal bilgileri!

Nottingham Forest-Manchester City maçı canlı izle: Saat ve kanal bilgileri!

İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında liderlik takibini sürdüren Manchester City, ligin en zorlu deplasmanlarından biri olan City Ground’da Nottingham Forest’a konuk oluyor. 37 puanla 2. sırada yer alan ve hata lüksü olmayan Pep Guardiola’nın öğrencileri, sahadan 3 puanla ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmanın peşinde. 18 puanla 17. sırada yer alan ve tehlike bölgesinden uzaklaşmaya çalışan Sean Dyche'nın ekibi ise taraftarının yaratacağı müthiş atmosferle bir devirme operasyonuna imza atmak istiyor. İşte Nottingham Forest-Manchester City maçı detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 10:35 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 11:48
Nottingham Forest-Manchester City maçı canlı izle: Saat ve kanal bilgileri!

Nottingham Forest-Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de haftanın en kritik eşleşmelerinden biri olan Nottingham Forest-Manchester City mücadelesi, her iki ekibin sezon hedefleri doğrultusunda stratejik bir önem taşıyor. Teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, şampiyonluk yarışında hata payının azaldığı bu dönemde deplasmandan üç puanla dönerek liderlik baskısını sürdürmek istiyor. Diğer tarafta, Sean Dyche yönetimindeki Nottingham Forest ise iç saha avantajını kullanarak savunma disiplinini ön plana çıkarmayı ve rakibinin oyun üstünlüğüne karşı direnç göstermeyi hedefliyor. Peki Nottingham Forest-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nottingham Forest-Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nottingham Forest-Manchester City maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynayacak. City Ground'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 15.30'da başlayacak.

Nottingham Forest-Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Robert Jones'in yöneteceği Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Nottingham Forest-Manchester City maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Nottingham Forest-Manchester City MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: John Victor; Williams, Murillo, Milenkovic, Savona; Douglas Luiz, Anderson; Hudson-Odoi, Gibbs-White, Hutchinson; Igor Jesus

Manchester City: Donnarumma; O'Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes; Reijnders, Nico, Silva; Foden, Cherki; Haaland

SON DAKİKA
