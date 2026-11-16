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Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sadio Mane oldu. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncunun maaşında büyük fedakarlık yapmayı kabul ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 12:59
Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

Kanat rotasyonunda Rafael Leao, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Leroy Sane gibi isimleri bulunduran Galatasaray hakkında transferde dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.

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Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

GALATASARAY'DAN MANE HAMLESİ

Senenews'de yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Al Nassr forması giyen Sadio Mane ile ilgileniyor.

Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

MARSİLYA'NIN DA GÜNDEMİNDE

Suudi Arabistan ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli yıldız ile Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın da ilgilendiği ifade edildi.

Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

DEVRE ARASINDA SATABİLİRLER

Mane'nin sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayı düşünmeyen Al Nassr'ın, devre arasında gelecek tekliflere sıcak baktığı iddia edildi.

Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

BİR YILLIK YENİ SÖZLEŞME İSTEDİ

Haberde, futbolcu ve menajerinin bir yıllık yeni sözleşme için girişimlerde bulunduğu ancak kulübün bu talebe olumlu yanıt vermediği belirtildi.

Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

%60'LIK İNDİRİM

Sadio Mane'nin sözleşmesini uzatabilmek adına yaklaşık yüzde 60'lık maaş indirimini dahi kabul ettiği de haberde yer alan bilgiler arasında.

Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

40 MİLYON EURO KAZANIYOR

Senegalli oyuncu, Al Nassr'dan yıllık 40 milyon euro kazanıyor.

Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

PERFORMANSI

Bu sezon Al Nassr formasıyla 15 maçta 1284 dakika süre alan 34 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

6 MİLYON EURO

Sözleşmesi 2027 yazında sona erecek oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...

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