Transferde flaş iddia! Galatasaray ve Sadio Mane...
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sadio Mane oldu. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncunun maaşında büyük fedakarlık yapmayı kabul ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 12:59
DEVRE ARASINDA SATABİLİRLER
Mane'nin sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayı düşünmeyen Al Nassr'ın, devre arasında gelecek tekliflere sıcak baktığı iddia edildi.
BİR YILLIK YENİ SÖZLEŞME İSTEDİ
Haberde, futbolcu ve menajerinin bir yıllık yeni sözleşme için girişimlerde bulunduğu ancak kulübün bu talebe olumlu yanıt vermediği belirtildi.
%60'LIK İNDİRİM
Sadio Mane'nin sözleşmesini uzatabilmek adına yaklaşık yüzde 60'lık maaş indirimini dahi kabul ettiği de haberde yer alan bilgiler arasında.
40 MİLYON EURO KAZANIYOR
Senegalli oyuncu, Al Nassr'dan yıllık 40 milyon euro kazanıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Al Nassr formasıyla 15 maçta 1284 dakika süre alan 34 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
6 MİLYON EURO
Sözleşmesi 2027 yazında sona erecek oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
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