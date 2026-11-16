Fenerbahçe'de Kim Min Jae sesleri! Bayern Münih'in talep ettiği bonservis bedeli...
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, eski yıldızlarından Kim Min Jae'yi gündemine aldı. Güney Koreli stoperin de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtilirken, Bayern Münih'in bu transfer için talep ettiği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2026 12:38
Fenerbahçe'nin 2021 yılında Beijing Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Kim Min Jae, 2022 yılında 19 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satılmıştı. Güney Koreli stoper, 2023 yılında ise 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Kim Min-jae'yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Fenerbahçe'nin dışında Tottenham, Arsenal, Aston Villa ve Milan gibi dünya devleri de bulunuyor. Stoper bölgesinde sorun yaşayan sarı lacivertlilerin, transferde öne çıkan adaylar arasında olduğu belirtildi.
Bayern Münih'te yeterince süre bulamadığı için mutsuz olan Kim Min Jae, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Takvim'in haberine göre Bayern Münih, Güney Koreli stoper için 25-30 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Transferin gerçekleşmesinde en önemli etkenin ise kulüplerin anlaşma sağlaması olacağı belirtildi.
Kim Min Jae, Bayern Münih formasıyla toplamda 126 maça çıkarken, bu sezon ise 10 maçta forma şansı buldu.
Tecrübeli stoperin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
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