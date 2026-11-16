Fenerbahçe'nin 2021 yılında Beijing Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Kim Min Jae, 2022 yılında 19 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satılmıştı. Güney Koreli stoper, 2023 yılında ise 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Kim Min-jae'yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Fenerbahçe'nin dışında Tottenham, Arsenal, Aston Villa ve Milan gibi dünya devleri de bulunuyor. Stoper bölgesinde sorun yaşayan sarı lacivertlilerin, transferde öne çıkan adaylar arasında olduğu belirtildi.