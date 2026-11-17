Fenerbahçe'den Brezilya çıkarması! Belözoğlu onay verdi, üç yıldızdan biri imzayı atacak
Ocak ayı transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, tribünden izlettirdiği 3 Brezilyalı yıldız için düğmeye bastı. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun onayının ardından ilk sıradaki isim netleşirken, yönetim 25 milyon euroya kadar çıkan dev bütçeyle operasyonun startını verdi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yapılan görüşme sonrasında listenin ilk sırasına Botafogo'dan Danilo yazıldı. 25 yaşındaki oyuncuda sorun çıkması halinde ise rota Cortinhianslı futbolculara dönecek.
BİDON'DA RAKİPLER VAR
Belözoğlu'nun ikinci sıraya koyduğu isim; Breno Bidon... Fenerbahçe yönetimi, oyuncu için 25 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda ancak Bidon'a Avrupa'dan da başka talipler var. Özellikle Zenit ve Roma, oyuncuyu yakından takip ediyor.
Listenin son sırasında Andre yer alıyor. Bu futbolcu için de 20 milyon euroluk bir bütçe ayrıldı.
Fenerbahçe yönetimi, üç isim için de sırasıyla çalışmalara başlayacak ve bu üç futbolcudan biri ocak ayında sarı-lacivertli formayı giyecek.
BRENO BİDON VAZGEÇİLMEZLERDEN
Breno Bidon, Corinthinas'ın vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.
2024'te A Takıma yükselen yıldız adayı, bu sezon tüm kulvarlarda 52 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
23 MİLYON EUROYA GELDİ
Danilo, Palmeiras'tan 2023 ocak ayında Nottingham'a 20 milyon euroya gitti. Burada 2.5 sezon geçiren yıldız oyuncu, 2025'in yaz transfer döneminde 23 milyon euroya Botafogo'nun yolunu tuttu.
MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ
Corinthians altyapısında futbola başlayan ve geçen sezon A Takıma çıkan Andre, henüz 20 yaşında olmasına rağmen Brezilya Milli Takımı'na geçildi. Yıldız oyuncu, 14 Kasım'daki Japonya mücadelesinde ilk milli maçına çıktı.
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