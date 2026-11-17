BİDON'DA RAKİPLER VAR



Belözoğlu'nun ikinci sıraya koyduğu isim; Breno Bidon... Fenerbahçe yönetimi, oyuncu için 25 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda ancak Bidon'a Avrupa'dan da başka talipler var. Özellikle Zenit ve Roma, oyuncuyu yakından takip ediyor.