Ziraat Türkiye Kupası
Burnley-Everton maç bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri

Burnley-Everton maç bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri

Premier Lig’in 18. haftasında Burnley, sahasında Merseyside ekibi Everton’ı konuk ediyor. Ligde topladığı 11 puanla 19. sırada yer alan ve ligde kalma umutlarını tazelemek isteyen Burnley, iç saha avantajını kullanarak galibiyete ulaşmayı hedeflerken; 24 puanla 10. sırada bulunan Everton, yakaladığı istikrarı sürdürüp üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki Burnley-Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 11:28
Burnley-Everton maç bilgileri: Saati, kanalı ve muhtemel 11'leri

Burnley-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de kalma savaşı veren Burnley ile son haftalarda topladığı puanlarla orta sıralara yerleşen Everton arasındaki mücadele, her iki takımın sezon planlaması açısından stratejik bir önem taşıyor. Scott Parker yönetimindeki Burnley, savunma disiplinini ön planda tutarak rakibinin oyun kurma becerisini kısıtlamayı ve hızlı hücumlarla skor üretmeyi hedefliyor. Diğer tarafta konuk takım ise fiziksel güce dayalı oyun karakterini sahaya yansıtarak deplasmandan puanla dönmeyi planlıyor. İşte Burnley-Everton maçı detayları...

Burnley-Everton MAÇI NE ZAMAN?

Burnley-Everton maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, Turf Moor'da oynanacak.

Burnley-Everton MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 18. haftasındaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Burnley-Everton MAÇI HANGİ KANALDA?

Craig Pawson'un yöneteceği Burnley-Everton maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Burnley-Everton MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Ekdal, Worrall, Laurent; Walker, Ugochukwu, Cullen, Pires; Bruun Larsen, Broja, Anthony

Everton: Pickford; Mykolenko, Keane, Tarkowski, O'Brien; Garner, Iroegbunam; Grealish, Alcaraz, McNeil; Barry

