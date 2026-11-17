Galatasaray'dan stoper harekatı! Play-off turuna kalırsa...
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek ve kadrosunu gençleştirmek isteyen Galatasaray, rotasını Avrupa'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi gelirini de devreye sokarak yıldız futbolcu için 30 milyon euroluk dev bir teklife hazırlanıyor. Transferde milli takımdan tanıdık bir isim de önemli rol oynayabilir. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2026 06:50
Listenin ilk sırasındaki isim ise İspanyol ekibi Villarreal'in Portekizli yıldızı Renato Veiga.
30 MİLYON EURO
23 yaşındaki yıldız oyuncu için sezon başında da nabız yoklayan sarı-kırmızılılar, Villarreal'in inadını kıramamıştı.
Sarı-kırmızılılar bu kez daha iyi bir teklifle kapıyı çalmaya hazırlanıyor.
G.Saray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalınması halinde buradan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını transfere yatıracak.
Geçen sezon Chelsea'den Villarreal'e 24.5 milyon euro'ya transfer olan Veiga için sarı-kırmızılılar 30 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığında mutlu sona ulaşmak istiyor.
HAVADAN VE YERDEN ETKİLİ
Renato Veiga, uzun boyuna karşın topla ilişkisi de başarılı bir futbolcu.
Topla birlikte ileriye doğru çıkabilen, isabetli paslar atan ve oyuna genişlik katan bir futbolcu olan Veiga, uzun boyunun da avantajıyla hava toplarında da oldukça etkili bir isim.
Sarı-kırmızılılar transferi gerçekleştirebilirse, bir taşla iki kuş vuracak.
LEAO'NUN VATANDAŞI
Rafael Leao'nun transferi G.Saray'a saha dışında da birçok alanda önemli bir avantaj sağlıyor.
Leao'nun varlığı sarı-kırmızılı takımın büyüme ve başarı hedefini almak istediği oyunculara daha iyi anlatıyor.
Üstelik Veiga ile Leao, Portekiz Milli Takımı'ndan da arkadaş. Leao'nun varlığı da Veiga için önemli bir artı olacak.
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