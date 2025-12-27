Necip Uysal ile Beşiktaş yönetimi arasında gergin görüşme! İşte kadro dışı kararının perde arkası

CANLI SKOR ANA SAYFA
Rafa Silva kriziyle sarsılan Beşiktaş’ta flaş bir karar daha alındı. Kaptanlıkları daha önce alınan Mert Günok ile kulübün altyapısından yetişen Necip Uysal, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro dışı bırakıldı. Bu kararın perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 11:26
Rafa Silva üzerinden yaşanan yönetim–takım gerilimi sürerken Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah-beyazlılarda 17 Ekim'de kaptanlıkları ellerinden alınan Mert Günok ve Necip Uysal için bu kez çok daha sert bir adım atıldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin hazırladığı rapor doğrultusunda iki futbolcunun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik heyetimizin raporu ve yönetim kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a, bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiştir. İki futbolcumuzdan kendilerine kulüp bulmaları istenmiş, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecekleri bildirilmiştir."

KAPTANLIK KARARI KIRILMA NOKTASI OLDU

Kulüp çevrelerinden gelen bilgilere göre, kaptanlığın el değiştirmesinin ardından her iki oyuncunun da mental olarak ciddi bir düşüş yaşadığı, performans ve katkı anlamında beklentilerin karşılanmamasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

NECİP'LE YÖNETİM ARASINDA GERGİN GÖRÜŞME

Sabah'ta yer alan habere göre, altyapıdan yetişip yıllardır kulübün sembol isimlerinden biri olan Necip Uysal'ın yönetimle yaptığı görüşme gündem yarattı. Bu görüşmede Necip'e "Futbolu bırak" yönünde bir telkinde bulunulduğu, tecrübeli futbolcunun ise buna "Niye bırakayım?" yanıtını verdiği aktarıldı.

Aynı haberde Necip'in daha sonra Sergen Yalçın'ı aradığı ancak bu görüşmenin gerçekleşmediği, deneyimli oyuncunun birkaç gün içinde geleceğine dair net kararını vereceği ifade edildi.

