TRANSFER HABERİ - Beşiktaş’ın radarındaki Jorgensen için Chelsea’den açıklama!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen için Chelsea cephesinden resmi açıklama geldi. Londra ekibinin teknik direktörü Enzo Maresca, 23 yaşındaki file bekçisinin takımdaki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Genç kalecinin geleceğine dair soruya yanıt veren Maresca, "Ondan memnunuz. Ancak herkes oynamak ister. Oynamadıklarında mutlu olmuyorlar. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Jorgensen'in devre arası için transfer ihtimalini tamamen kapatmadı.

Bu sezon Chelsea formasıyla 6 resmi maçta görev alan Jorgensen, söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü.