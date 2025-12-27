CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş o yıldızı izlemek için scout gönderdi! İtalyan basınından flaş iddia

Beşiktaş o yıldızı izlemek için scout gönderdi! İtalyan basınından flaş iddia

Beşiktaş, hücum bölgesine bir takviye yapmayı planlarken İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Torino'da forma giyen Duvan Zapata ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 11:21
Beşiktaş o yıldızı izlemek için scout gönderdi! İtalyan basınından flaş iddia

Beşiktaş'ta önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlıların hücum bölgesine bir takviye yapmak isterken gündemine ise İtalya Serie A ekiplerinden Torino'da forma giyen Duvan Zapata'yı aldığı öğrenildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla haberinde Beşiktaş'ın, 8 Aralık 2025 tarihinde Torino'nun sahasında Milan ile oynadığı ve Zapata'nın da 1 gol attığı maça scout gönderdiğini yazdı.

Pedulla, haberinde ayrıca Beşiktaş'ın transfer planının Zapata'nın mevcut sözleşmesini devralmak ve şartlarını iyileştirmek olduğunu belirtirken Nisan ayında 35 yaşında olacak olan Zapata için bu detayın önemli olduğunu vurguladı.

Haberde son olarak Cagliari'nin de Zapata için girişimde bulunduğu ancak yüksek maaşının transferi zorlaştırdığı ifadeleri yer aldı. Beşiktaş'ın ise Torino'nun kararını beklerken transferde baskıyı daha da artıracağı öne sürüldü.

