GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Singo dünya devinin radarına girdi! Devler Ligi’ndeki performansı sonrası…

Galatasaray'ın sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan 30,7 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo için Avrupa devleri sıraya girmeye başladı. Takvim'de yer alan habere göre Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool'un, 25 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ beki transfer listesine eklediği öğrenildi.
İngiliz kulübünün scout ekibinin, Singo'nun özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performanstan etkilendiği ve oyuncu hakkında olumlu rapor sunduğu belirtildi. Liverpool'un sezon sonuna kadar Singo'yu yakından izlemeyi planladığı, performansın beklentileri karşılaması halinde yaz aylarında Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu sezon 10 maçta forma giyip 1 asist üreten yıldız futbolcu için bonservis beklentisinin en az 30 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında. 23 Kasım'dan bu yana yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Singo, bu süreçte toplam 11 maçı kaçırdı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Singo'nun sahadaki katkısından memnun olduğu ancak sık yaşanan sakatlıklardan rahatsızlık duyduğu da kulislerde konuşuluyor. Sarı-kırmızılılarla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı savunmacı, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 30 kez forma giydi.