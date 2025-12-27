GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Singo dünya devinin radarına girdi! Devler Ligi’ndeki performansı sonrası…

Galatasaray'ın sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan 30,7 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo için Avrupa devleri sıraya girmeye başladı. Takvim'de yer alan habere göre Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool'un, 25 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ beki transfer listesine eklediği öğrenildi.

İngiliz kulübünün scout ekibinin, Singo'nun özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performanstan etkilendiği ve oyuncu hakkında olumlu rapor sunduğu belirtildi. Liverpool'un sezon sonuna kadar Singo'yu yakından izlemeyi planladığı, performansın beklentileri karşılaması halinde yaz aylarında Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade ediliyor.