CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Singo dünya devinin radarına girdi! Devler Ligi’ndeki performansı sonrası…

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Singo dünya devinin radarına girdi! Devler Ligi’ndeki performansı sonrası…

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansıyla dikkat çeken Galatasaray'ın 25 yaşındaki sağ beki Wilfried Singo'yu yaz transfer dönemi için yakın takibe aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 10:05
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Singo dünya devinin radarına girdi! Devler Ligi’ndeki performansı sonrası…

Galatasaray'ın sezon başında Fransız temsilcisi Monaco'dan 30,7 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo için Avrupa devleri sıraya girmeye başladı. Takvim'de yer alan habere göre Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool'un, 25 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ beki transfer listesine eklediği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Singo dünya devinin radarına girdi! Devler Ligi’ndeki performansı sonrası…

İngiliz kulübünün scout ekibinin, Singo'nun özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performanstan etkilendiği ve oyuncu hakkında olumlu rapor sunduğu belirtildi. Liverpool'un sezon sonuna kadar Singo'yu yakından izlemeyi planladığı, performansın beklentileri karşılaması halinde yaz aylarında Galatasaray'ın kapısını çalacağı ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Singo dünya devinin radarına girdi! Devler Ligi’ndeki performansı sonrası…

Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu sezon 10 maçta forma giyip 1 asist üreten yıldız futbolcu için bonservis beklentisinin en az 30 milyon Euro olduğu gelen bilgiler arasında. 23 Kasım'dan bu yana yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Singo, bu süreçte toplam 11 maçı kaçırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Singo dünya devinin radarına girdi! Devler Ligi’ndeki performansı sonrası…

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Singo'nun sahadaki katkısından memnun olduğu ancak sık yaşanan sakatlıklardan rahatsızlık duyduğu da kulislerde konuşuluyor. Sarı-kırmızılılarla 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı savunmacı, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da 30 kez forma giydi.

Musaba transferinde iş imzaya kaldı!
F.Bahçe'den Lookman hamlesi!
DİĞER
Mustafa Çulcu'dan bahis skandalına ilişkin olay ifadeler! "Futbolun marka değerini koruma adına..."
Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu planı!
Beşiktaş aradığı stoperi Süper Lig'de buldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendikspor-Esenler Erokspor maçı canlı yayın bilgisi! Pendikspor-Esenler Erokspor maçı canlı yayın bilgisi! 09:37
F.Bahçe'den Lookman hamlesi! F.Bahçe'den Lookman hamlesi! 09:19
G.Saray'dan golcü atağı! G.Saray'dan golcü atağı! 09:06
İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçı hangi kanalda? İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçı hangi kanalda? 09:00
G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! G.Saray'dan Hakan Çalhanoğlu planı! 08:44
Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı detayları! Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor maçı detayları! 08:43
Daha Eski
SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı detayları! SMS Grup Sarıyerspor-Sipay Bodrum FK maçı detayları! 08:24
Lewandowski'den transfer açıklaması! Lewandowski'den transfer açıklaması! 01:19
TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! TFF son 5 yılda bahis oynayan hakemleri açıkladı! 01:19
Ali Palabıyık'dan "bahis" açıklaması! Ali Palabıyık'dan "bahis" açıklaması! 01:19
F.Bahçe'ye Becao piyangosu! F.Bahçe'ye Becao piyangosu! 01:19
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 01:19