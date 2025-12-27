CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekibin 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Adalı'nın açıklamalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 11:49 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 12:10
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı konuşuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekibin 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"BÜTÇEYİ AŞAN CEBİNDEN ÖDEYECEK"

"Sponsorluk ağında rakiplerin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Mali kazanımlarımızı arttırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkaracağız. Yeni dönemde görevdeki her yönetim, kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olacaktır. Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz.

Bizler de her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum. 2026 yılının ilk çeyreğinde mali anlamdaki bu değişikliği yapmak istiyoruz."

"YÖNETİM SÜRELERİNİ 2 YILA İNDİRMEK İSTİYORUZ"

"Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin."

"BUNLAR BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMIYOR!"

"Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var! Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde ayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı!"

"SUNİ GÜNDEMLERE, OPERASYONLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Son dönemde sosyal medya üzerinden sistematik yapılan saldırılarla ilgili çarpıcı veriler elde ettik. Yüzlerce 'İstifa' mesajının aynı resimlerle yapılması, bu işin organik olmadığını gösteriyor. Bu paylaşımlarının %68'inin benzer olduğunu gördük. Ve bu paylaşımların benzer merkezden çıktığı tespit edildi. Dijital belgelerle bunlar belgelendi. Deşifre olan biri hesabını kapattı. Suni gündemlere, operasyonlara izin vermeyeceğiz. Bizim hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve huzurudur."

"OPERASYONLARA BOYUN EĞMEDEN..."

"Klavye başında sahte hesapların arkasına saklanarak camiaya yön verilme çabası beyhudedir! Beşiktaş hoca değişiklikleri ile çok zaman kaybetti, önemli olan istikrardır. Operasyonlara boyun eğmeden, Beşiktaş'ı güzel yarınlara götürmek için uğraşmaya devam edeceğiz."

