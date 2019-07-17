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17 Temmuz 2019, Çarşamba
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'un yeni transferi imza için geldi

Trabzonspor'un yeni transferi Gaston Campi imza için geldi

'un anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki stoper , Trabzon'a geldi. Arjantinli futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.

Bordo-mavili kulübün transferi için uzun süredir uğraş verdiği Campi, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için Trabzon'a geldi.

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İlk etapta oyuncunun bonservisini almak isteyen 'a, yapılan tekliften dolayı red cevabı verildi. Bordo-mavililer, transferden vazgeçmedi ve teklfini "Kiralık" formülüne çevirdi. Arjantin ekibi bu teklifi kabul etti ve Campi de bordo-mavililerle anlaşmaya vardı.

, kariyeri boyunca Racing Club, Rafaela, Chaves ve Estudiantes forması giyerken, toplamda çıktığı 108 müsabakada 7 gol 2 asistle oynadı.

  1. 17.07.2019
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