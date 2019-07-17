Trabzonspor'un yeni transferi Gaston Campi imza için geldi
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı 28 yaşındaki stoper Gaston Campi, Trabzon'a geldi. Arjantinli futbolcu ile sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalanacak.
Bordo-mavili kulübün transferi için uzun süredir uğraş verdiği Campi, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için Trabzon'a geldi.
İlk etapta oyuncunun bonservisini almak isteyen Trabzonspor'a, yapılan tekliften dolayı red cevabı verildi. Bordo-mavililer, transferden vazgeçmedi ve teklfini "Kiralık" formülüne çevirdi. Arjantin ekibi bu teklifi kabul etti ve Campi de bordo-mavililerle anlaşmaya vardı.
Gaston Campi, kariyeri boyunca Racing Club, Rafaela, Chaves ve Estudiantes forması giyerken, toplamda çıktığı 108 müsabakada 7 gol 2 asistle oynadı.
- 17.07.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Trabzonspor'un yeni transferi Gaston Campi imza için geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.