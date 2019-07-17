Trabzonspor'un yeni transferi Gaston Campi imza için geldi

Bordo-mavili kulübün transferi için uzun süredir uğraş verdiği Campi, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için Trabzon'a geldi.

İlk etapta oyuncunun bonservisini almak isteyen Trabzonspor'a, yapılan tekliften dolayı red cevabı verildi. Bordo-mavililer, transferden vazgeçmedi ve teklfini "Kiralık" formülüne çevirdi. Arjantin ekibi bu teklifi kabul etti ve Campi de bordo-mavililerle anlaşmaya vardı.

Gaston Campi, kariyeri boyunca Racing Club, Rafaela, Chaves ve Estudiantes forması giyerken, toplamda çıktığı 108 müsabakada 7 gol 2 asistle oynadı.