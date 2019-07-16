Golden Boy'da ilk turu Abdülkadir Ömür önde bitirdi

İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Tuttosport geçtiğimiz günlerde, her yıl olduğu gibi yılın genç oyuncusunu seçmek için belirlediği "Golden Boy" listesini yayınlamıştı.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün zirvede tamamladığı ilk tur oylamasının ardından ikinci tura geçildi. Listede Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas da bulunuyor.

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