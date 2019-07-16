Golden Boy'da ilk turu Abdülkadir Ömür önde bitirdi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
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Golden Boy'da ilk turu Abdülkadir Ömür önde bitirdi

Golden Boy'da ilk turu Abdülkadir Ömür önde bitirdi

İtalyan gazetesi Tuttosport'un her yıl düzenlediği "en iyi genç futbolcu" ödülü olan Golden Boy adayları arasında 'den Abdülkadir Ömür ve da yer almıştı. 'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün zirvede bitirdiği ilk tur oylamasının ardından ikinci tura geçildi.

'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Tuttosport geçtiğimiz günlerde, her yıl olduğu gibi yılın genç oyuncusunu seçmek için belirlediği "Golden Boy" listesini yayınlamıştı.

'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün zirvede tamamladığı ilk tur oylamasının ardından ikinci tura geçildi. Listede 'nin Makedon oyuncusu da bulunuyor.

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  1. 16.07.2019
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