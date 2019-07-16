Golden Boy'da ilk turu Abdülkadir Ömür önde bitirdi
İtalyan gazetesi Tuttosport'un her yıl düzenlediği "en iyi genç futbolcu" ödülü olan Golden Boy adayları arasında Türkiye'den Abdülkadir Ömür ve Eljif Elmas da yer almıştı. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün zirvede bitirdiği ilk tur oylamasının ardından ikinci tura geçildi.
İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Tuttosport geçtiğimiz günlerde, her yıl olduğu gibi yılın genç oyuncusunu seçmek için belirlediği "Golden Boy" listesini yayınlamıştı.
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün zirvede tamamladığı ilk tur oylamasının ardından ikinci tura geçildi. Listede Fenerbahçe'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas da bulunuyor.
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- 16.07.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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