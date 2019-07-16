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Golcü harekatı

Golcü harekatı

'da forması giyen 34 yaşındaki ve Hannover’ın 30 yaşındaki Brezilyalı santrforu Cristian için hamle yapılacak. Slazai de yeniden masada...

Trabzonspor'da forvet transferi için çalışmalar sürüyor. Uzun süre peşinde oldukları İsveçli Marcus Berg'in 'a olması sonrası alternatif isimlere yönelen bordo-mavililerin, Bundesliga'da forması giyen 34 yaşındaki ile temasa geçtiği kaydedildi. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan İbisevic'in geçtiğimiz sezonki performansını mercek altına alan Fırtına, oyuncuya 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme teklif edecek. Kulübüne de makul seviyede bir bonservis bedeli önerecek

28 MAÇTA 10 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI
Ayrıca bonservisi Hannover 96'da bulunan 30 yaşındaki Brezilyalı forvet Jonathas Cristian de Jesus için de girişimlerde bulunan ekibinin, bu oyuncuya ve kulübüne de teklifte bulunacağı ifade edildi. Bir dönem gündeme gelen Adam Szalai de yine menajerler tarafından önerilen isimler arasında. İbisevic geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergilerken, Jonathas da 10 maçta 3 kez fileleri sarsıp, bir asist yaptı. Bordo-mavililerin, kısa süre içerisinde golcü takviyesini yapması bekleniyor.

CAICEDO SESLERİ
Bordo-mavililerin, Felipe Caicedo ile de ilgilendiği öne sürülüyor. İtalyan ekibi Lazio'nun formasını giyen Ekvadorlu forvet için bordo-mavililerin devreye girdiği öğrenildi. Çizme temsilcisi ile 1 yıllık sözleşmesi olan Caicedo'nun uygun bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılabileceği kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasına başlayan önümüzdeki günlerde mavibeyazlıların kapısını çalacak. Geçen sezon Lazio forması ile 38 maça çıkan ve takımın değişilmez isimlerinden biri olan Caicedo, 9 gol, 6 asistlik performansıyla beğeni kazandı.


Yunus Emre SEL
  1. 16.7.2019
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