Golcü harekatı
Trabzonspor'da Hertha Berlin forması giyen 34 yaşındaki Bosnalı Vedad İbisevic ve Hannover’ın 30 yaşındaki Brezilyalı santrforu Cristian için hamle yapılacak. Slazai de yeniden masada...
28 MAÇTA 10 GOL ATTI, 3 ASİST YAPTI
Ayrıca bonservisi Hannover 96'da bulunan 30 yaşındaki Brezilyalı forvet Jonathas Cristian de Jesus için de girişimlerde bulunan Karadeniz ekibinin, bu oyuncuya ve kulübüne de teklifte bulunacağı ifade edildi. Bir dönem gündeme gelen Adam Szalai de yine menajerler tarafından önerilen isimler arasında. İbisevic geçen sezon Bundesliga'da 28 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergilerken, Jonathas da 10 maçta 3 kez fileleri sarsıp, bir asist yaptı. Bordo-mavililerin, kısa süre içerisinde golcü takviyesini yapması bekleniyor.
CAICEDO SESLERİ
Bordo-mavililerin, Felipe Caicedo ile de ilgilendiği öne sürülüyor. İtalyan ekibi Lazio'nun formasını giyen Ekvadorlu forvet için bordo-mavililerin devreye girdiği öğrenildi. Çizme temsilcisi ile 1 yıllık sözleşmesi olan Caicedo'nun uygun bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılabileceği kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırmasına başlayan Trabzonspor önümüzdeki günlerde mavibeyazlıların kapısını çalacak. Geçen sezon Lazio forması ile 38 maça çıkan ve takımın değişilmez isimlerinden biri olan Caicedo, 9 gol, 6 asistlik performansıyla beğeni kazandı.
Yunus Emre SEL
- 16.7.2019
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Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
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mehmet olmamış
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Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
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misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
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Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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