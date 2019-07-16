Manga da listede - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Manga da listede

Manga da listede

Manga da listede

Fırtına, geçen sezon Lorient kulübünden aldığı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Senegalli oyuncuya 'kulüp bul' mesajını gönderen yönetim, teklif bekliyor. Kampa katılmayan 29 yaşındaki stoperin henüz takım bulamadığı öğrenildi. Trabzon'dan yıllık 550 bin euro kazanan Toure'nin bu rakamın altına gitmeyeceği belirtiliyor.

Yönetim, Campi'den sonra bir stoper daha alabilir. Kulüp arayan bordo-mavililerden ayrılırsa Bruno Ecuele Manga için hamle yapılacak. Fransız oyuncu İngiltere'nin Cardif takımında forma giyiyor. 30 yaşındaki savunmacı, takımının küme düşmesi nedeni ile ayrılmak istiyor. Fırtına'ya gelmek isteyen Manga da Zargo Toure'yi bekliyor.
  1. 16.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manga da listede haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN