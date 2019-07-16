Manga da listede
Fırtına, geçen sezon Lorient kulübünden aldığı Zargo Toure ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Senegalli oyuncuya 'kulüp bul' mesajını gönderen yönetim, teklif bekliyor. Kampa katılmayan 29 yaşındaki stoperin henüz takım bulamadığı öğrenildi. Trabzon'dan yıllık 550 bin euro kazanan Toure'nin bu rakamın altına gitmeyeceği belirtiliyor.
- 16.7.2019
-
Beşiktaş'tan yeni sezon formaları hakkında açıklama
Toplam 1
Yorum
mehmet olmamış
-
Çetiner Erdoğan vefat etti
Toplam 1
Yorum
misafir büyük bir futbol adamı allah rahmet eylesin...
-
Fenerbahçe'ye Josef de Souza'dan 5 milyon Euro!
Toplam 2
Yorum
gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
Manga da listede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.